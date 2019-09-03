Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 19.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PISANA E VIA CASAL DEL MARMO, PROSEGUENDO TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E L’A24 ROMA TERAMO, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTI CON CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E APPIA
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA
INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA AL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTOLI IN DIREZIONE DI APRILIA, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI TUFETTO.
CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
ED INFINE RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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