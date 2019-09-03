Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 3 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL DEL MARMO, ATTULAMENTE IN TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
RALLENTAMENTI E CODE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI
FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE
INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONE NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
ED INFINE RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
ERA L’ULTIMO AGGIORNAMENTO, DA TOMMASO RENZI E TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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