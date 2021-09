Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 03 SETTEMBRE 2021 ORE 07:20 ALESSIO CONTI

TRAFFICO IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA A24 DOVE SI STA IN CODA TRA IL NODO COL RACCORDO ANULARE E VIA PALMIRO TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE;

IN INGRESSO A ROMA INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI

SULLA SALARIA PROGRAMMATI FINO A DOMANI LAVORI DI POTATURE ALBERI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST, AL MOMENTO NEL TRATTO CI SONO RALLENTAMENTI

SULLA PONTINA PRIME CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE DELL’EUR

PER I CANTIERI ATTIVI NELLA REGIONE LAZIO RICORDIAMO QUELLO DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SULLA 411 SUBLACENSE, ATTIVO IN TRATTI SALTUARI TRA ARSOLI E SUBIACO FINO AL 30 SETTEMBRE

