Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2021 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 3 SETTEMBRE 2021 ORE 12:20 – CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD SI RALLENTA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE ROMA
IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA SI STA IN CODA PER L’’INTENSO TRAFFICO TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A PAVONA TRA VIA DI SANTA FUMIA E LA VIA DEL MARE DIREZIONE CECCHINA
RIMAMENDO IN VIA NETTUNENSE SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E LA STATALE PONTINA NELLE DUE DIREZIONI
A POMEZIA RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI PRATICA E VIA ROMA DIREZIONE VIA CAMPOBELLO
IN VIA APPIA AD ALBANO PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral