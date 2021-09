Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2021 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 03 SETTEMBRE 2021 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

IN APERTURA L’INICIDENTE SULLA VIA APPIA, ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE

LA STRADA E’ CHIUSA TEMPORANEAMNENTE PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO

LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI VERSO ALBANO LAZIALE,

E, NEL SENSO OPPOSTO, IN DIREZIONE ROMA, CODE DA VIA SANTACATERINA A VIA SPINABELLA

CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA NETTUNENSE CODE DA VIA FALCONELLA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA A1 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE ROMA

RESTIAMO IN A1 DOVE TRA ORTE E ATTIGLIANO FUMO IN CARREGGIATA A SEGUITO DI UN INCENDIO

CI SPOSTIAMO SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE DA FIORENTINI A VIALE TOGLIATTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

È TUTTO. DA ASTRAL INFOMOBILITA GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Servizio fornito da Astral