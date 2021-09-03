Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2021 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 03 SETTEMBRE 2021 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IN APERTURA L’INICIDENTE SULLA VIA APPIA, ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE
LA STRADA E’ CHIUSA TEMPORANEAMNENTE PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO
LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI VERSO ALBANO LAZIALE,
E, NEL SENSO OPPOSTO, IN DIREZIONE ROMA, CODE DA VIA SANTACATERINA A VIA SPINABELLA
CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA NETTUNENSE CODE DA VIA FALCONELLA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA A1 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE ROMA
RESTIAMO IN A1 DOVE TRA ORTE E ATTIGLIANO FUMO IN CARREGGIATA A SEGUITO DI UN INCENDIO
CI SPOSTIAMO SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE DA FIORENTINI A VIALE TOGLIATTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
È TUTTO. DA ASTRAL INFOMOBILITA GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Servizio fornito da Astral