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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2021 ore 16:30

di - 03 Settembre 2021 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 03 SETTEMBRE 2021 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
    BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    IN APERTURA L’INICIDENTE SULLA VIA APPIA, ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE
    LA STRADA E’ CHIUSA TEMPORANEAMNENTE PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO
    LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI VERSO ALBANO LAZIALE,
    E, NEL SENSO OPPOSTO, IN DIREZIONE ROMA, CODE DA VIA SANTACATERINA A VIA SPINABELLA
    CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA NETTUNENSE CODE DA VIA FALCONELLA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA A1 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE ROMA
    RESTIAMO IN A1 DOVE TRA ORTE E ATTIGLIANO FUMO IN CARREGGIATA A SEGUITO DI UN INCENDIO
    CI SPOSTIAMO SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI
    UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE DA FIORENTINI A VIALE TOGLIATTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
    È TUTTO. DA ASTRAL INFOMOBILITA GRAZIE PER L’ATTENZIONE
    Servizio fornito da Astral

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