Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 3 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA
C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E IMMISSIONE TANGENZIALE EST
STESSA SITUAZIONE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA IN DIREZIONE RACCORDO
E SULLA LA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
E SCENDENDO TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO
MENTRE SULLA CASSIABIS RALLENTAMENTI TRA FORMELLO E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE REGISTRIAMO CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO :
LA LINEA CHIUSI ORTE CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO ALLA CITTA DELLA PIEVE, RITARDI FINO A 60 MINUTI
DA MARCO CILUFFO E’TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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