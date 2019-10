Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 3 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E ARDEATINA

MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA

C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E IMMISSIONE TANGENZIALE EST

STESSA SITUAZIONE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA IN DIREZIONE RACCORDO

E SULLA LA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

E SCENDENDO TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO

MENTRE SULLA CASSIABIS RALLENTAMENTI TRA FORMELLO E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE REGISTRIAMO CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO :

LA LINEA CHIUSI ORTE CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO ALLA CITTA DELLA PIEVE, RITARDI FINO A 60 MINUTI

