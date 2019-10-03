Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 3 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TRIONFALE E ROMA FIUMICINO E PER UN INCIDENTE SEMPRE CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA
C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E IMMISSIONE TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA A1 CODE PER UN INCIDENTE SULLO SVINCOLO ROMA NAPOLI SULLA CARREGGIATA DI MARCIA LENTA IN DIREZIONE NAPOLI
SEMPRE PER UN INDICENTE SI STA IN CODA SU VIA DEI LAGHI CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO SOSTENUTO SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA MALBORGHETTO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
E SCENDENDO SEMPRE SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO
MENTRE SULLA CASSIABIS RALLENTAMENTI TRA FORMELLO E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE REGISTRIAMO CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
MENTRE A TIVOLI CODE E RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA IN LOCALITA VILLA GIULIA NEI DUE SENSI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO :
SULLA LINEA CHIUSI-ORTE TRAFFICO FERROVIARIO RALLENTATO PER INCONVENIENTE TECNICO A CITTA DELLA PIEVE, RITARDI FINO A 50 MINUTI
DA MARCO CILUFFO E’TUTTO, E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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