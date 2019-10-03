Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 3 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TRIONFALE E ROMA FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE TRA TIBURTINA E PRENESTINA E RALLENTAMENTI FINO ALL’USCITA APPIA
C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E IMMISSIONE TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA A1 CODE PER UN INCIDENTE SULLO SVINCOLO ROMA NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI
SEMPRE PER UN INDICENTE SI STA IN CODA SU VIA DEI LAGHI CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA CODE E RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI
MENTRE SULLA CASSIABIS RALLENTAMENTI TRA FORMELLO E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO
A SUD DI ROMA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA NEI DUE SENSI E SALENDO VERSO ROMA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO :
SULLA LINEA CHIUSI-ORTE TRAFFICO FERROVIARIO RALLENTATO PER INCONVENIENTE TECNICO A CITTA DELLA PIEVE, RITARDI FINO A 50 MINUTI
E SEMPRE PER UN GUASTO TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO RALLENTATA ANCHE LA FL3 ROMA VITERBO TRA ANGUILLARA E CESANO
DA MARCO CILUFFO E’TUTTO, E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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