Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 3 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 MARCO CILUFFO

ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E ARDEATINA E PER UN INCIDENTI SI STA UINCOLONNATI TRA LAURENTINA E USCITA ROMA FIUMICINO

MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TRIONFALE E ROMA FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE TRA TIBURTINA E PRENESTINA E RALLENTAMENTI FINO ALL’USCITA APPIA

C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E IMMISSIONE TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA A1 SI INTENSIFICA IL TRAFFICO PER UN INCIDENTE SULLO SVINCOLO ROMA NAPOLI, IN DIREZIONE NAPOLI

SEMPRE PER UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA VIADOTTO DELLA MAGLIANA E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCORDO E TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE TRA RACCORDO E EUR IN DIREZIONE CENTRO

SEMPRE PER UN INDICENTE SI STA IN CODA SU VIA DEI LAGHI CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA IN DIREZIONE ROMA

SULLA CASSIA CODE E RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI

SULLA BRACCIANENSE CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA

E CHIUDIAMO IL TRAFFICO A SUD DI ROMA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA NEI DUE SENSI E SALENDO VERSO ROMA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

