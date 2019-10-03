Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 3 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E TIBURTINA TRA CASILINA E APPIA E PER UN INCIDENTI SI STA INCOLONNATI TRA LAURENTINA E PISANA
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA PISANA E COLOMBO E CODE PER UN INCIDENTE TRA CASILINA E TIBURTINA
C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E ANCHE IN USCITA IL TRATTO TRA TOR CERVARA E RACCORDO
ANDIAMO SULLA A1 FINO A 3 KM DI CODA IN AUMENTO SULLO SVINCOLO ROMA NAPOLI, IN DIREZIONE NAPOLI
SEMPRE PER UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA VIADOTTO DELLA MAGLIANA E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCORDO
E PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA ANCHE TRA RACCORDO E VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR
SULLA CASSIA CODE E RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI
E SULLA BRACCIANENSE CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA TRAGLIATELLA E OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA
E CHIUDIAMO IL TRAFFICO A SUD DI ROMA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA NEI DUE SENSI E SALENDO VERSO ROMA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
PER IL TRAFFICO FERROVIARIO
SONO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE LE TRATTE CHIUSI- FIRENZE E LA FL3 ROMA VITERBO, PRECEDENTEMENTE RALLENTATE CAUSA GUASTI TECNICI
DA MARCO CILUFFO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’
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