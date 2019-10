Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 3 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E TIBURTINA TRA CASILINA E APPIA E PER UN INCIDENTI SI STA INCOLONNATI TRA LAURENTINA E PISANA

MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA PISANA E COLOMBO E CODE PER UN INCIDENTE TRA CASILINA E TIBURTINA

C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E ANCHE IN USCITA IL TRATTO TRA TOR CERVARA E RACCORDO

ANDIAMO SULLA A1 FINO A 3 KM DI CODA IN AUMENTO SULLO SVINCOLO ROMA NAPOLI, IN DIREZIONE NAPOLI

SEMPRE PER UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA VIADOTTO DELLA MAGLIANA E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCORDO

E PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA ANCHE TRA RACCORDO E VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR

SULLA CASSIA CODE E RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI

E SULLA BRACCIANENSE CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA TRAGLIATELLA E OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA

E CHIUDIAMO IL TRAFFICO A SUD DI ROMA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA NEI DUE SENSI E SALENDO VERSO ROMA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

PER IL TRAFFICO FERROVIARIO

SONO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE LE TRATTE CHIUSI- FIRENZE E LA FL3 ROMA VITERBO, PRECEDENTEMENTE RALLENTATE CAUSA GUASTI TECNICI

DA MARCO CILUFFO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’

