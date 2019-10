Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 3 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E TIBURTINA TRA CASILINA E APPIA E CODE A TRATTI TRA APPIA E USCITA LA PISANA

MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E COLOMBO E RALLENTAMENTI TRA CASILINA E TIBURTINA

C’E’ MOLTO TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E ANCHE IN USCITA IL TRATTO TRA TOR CERVARA E RACCORDO

A 3 KM DI CODA, IN AUMENTO, SULLO SVINCOLO DELL A1 ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI

MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA VIADOTTO DELLA MAGLIANA E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCORDO

E SEMPRE RALLENTAMENTI TRA PARCO DEI MEDICI E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE EUR

SULLA TUSCOLANA REGISTRIAMO UN INCIDENTE TRA VIA DI TOR VERGATA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

E CHIUDIAMO IL TRAFFICO A SUD DI ROMA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO B

QUESTA SERA Ultima corsa nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà alle ore 21,00 sarà attiva la linea di bus sostitutivi denominata MB.

Il servizio nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio, resterà regolare

DA MARCO CILUFFO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA

Servizio fornito da Astral