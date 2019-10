Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 3 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO AL MOMENTO E’ SCORREVOLE SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CRITICITA’ SULLO SVINCOLO DELL A1 ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI PER UN INCIDENTE SI REGISTRANO 6 KM DI CODA IN AUMENTO

PER IL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA, In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo in direzione di Roma, immettersi sul Grande Raccordo Anulare verso la statale Appia, e proseguire sulla Diramazione di Roma Sud verso Napoli.

SULLA TUSCOLANA REGISTRIAMO UN INCIDENTE TRA VIA DI TOR VERGATA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

E CHIUDIAMO IL TRAFFICO A SUD DI ROMA SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE ROMA

DA OGGI FINO AL 6 OTTOBRE PRESSO LA FIERA DI ROMA SI SVOLGERA’ IL CONSUETO APPUNTAMENTO DI ROMICS, DATO IL GRANDE AFFLUSSO DI PERSONE CHE INTERVERRANNO ALL’EVENTO SI PREVEDE UN INTENSO TRAFFICO SULLE VIE PRINCIPALI ALL’EVENTO, PRESTARE ATTENZIONE SULLA ROMA FIUMICINO E VIA PORTUENSE.

MENTRE SABATO E DOMENICA SARA’ POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO E AUMENTATE LE CORSE STRAORDINARIE FERROVIARIE FL1 ORTE-FIUMICINO-AEROPORTO, PER AGEVOLARE L’AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI VISITATORI.

PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI GIOCHERA’ LA PARTITA DI CALCIO LAZIO RENNES ALLE ORE 21:00 POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE E MODIFICHE TEMPORANEEE ALLE LINEE DEI BUS ATAC CHE TRANSITANO NELLA ZONA.

DA MARCO CILUFFO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

DA MARCO CILUFFO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA

Servizio fornito da Astral