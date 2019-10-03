Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 12:30
Più informazioni su
BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA CASILINA E TRATTO URBANO A24
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CRITICITA’ SULLO SVINCOLO DELL A1 ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI PER UN INCIDENTE SI REGISTRANO 6 KM DI CODA IN AUMENTO
PER IL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA, In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo in direzione di Roma, immettersi sul Grande Raccordo Anulare verso la statale Appia, e proseguire sulla Diramazione di Roma Sud verso Napoli.
SULLA CASSIA CODE E RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI
SULLA TUSCOLANA REGISTRIAMO UN INCIDENTE TRA VIA DI TOR VERGATA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
PASSIAMO AGLI EVENTI:
DA OGGI E FINO A DOMENICA POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO SULLA ROMA FIUMICINO E VIA PORTUENSE PER LA MANIFESTAZIONE DI COMICS PRESSO LA FIERA DI ROMA
E QUESTA SERA ALLE ORE 21:00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI GIOCHERA’ LA PARTITA DI CALCIO LAZIO – STADE RENNAIS (RèNNè)
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE E MODIFICHE TEMPORANEEE
E POTENZIAMENTO DELLE LINEE BUS ATAC CHE TRANSITANO NELLA ZONA.
DA MARCO CILUFFO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA
Servizio fornito da Astral