Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E TRA TUSCOLANA E APPIA; IN ESTERNA TRA COLOMBO E LAURENTINA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO.
E STASERA ALLE 21, ALLO STADIO OLIMPICO VA IN SCENA L’EUROPA LEAGUE CON L’INCONTRO LAZIO – RENNES: ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA: POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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