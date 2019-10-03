Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO; RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E PANTANO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: A ROMA PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA: SULLA LINEA B IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, CON ULTIMA PARTENZA DEI TRENI ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MB; TERMINE PREVISTO DELLA PRIMA FASE DEI LAVORI IL PROSSIMO 7 DICEMBRE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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