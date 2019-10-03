Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI, A CAUSA DI GUASTO TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO NEI PRESSI DI PAVONA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO;
E COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO E PIU’ AVANTI TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
PIU’ A SUD CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA..
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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