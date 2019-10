Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI PAVONA, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;

E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; SULLO STESSO TRATTO SI PROCEDE A RILENTO IN DIREZIONE OPPOSTA, TRA PORTONACCIO E VIA FIORENTINI IN USCITA;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;

A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO E PIU’ AVANTI TRA PRIMA PORTA E QUARTICCIOLO VERSO QUEST’ULTIMO, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;

PIU’ A SUD CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, CON INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA..

