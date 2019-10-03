Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST E IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E PROSEGUENDO TRA PARCO DEI MEDICI E IL RACCORDO;
A NORD DELLA CAPITALE UN VEICOLO IN PANNE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral