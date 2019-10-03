Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
DISAGI SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO CHE RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST E IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E IL RACCORDO;
A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA VEIENTANA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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