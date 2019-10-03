Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO FORTI DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA TOR DE CENCI E IL BIVIO PER PRATICA DI MARE NELLE DUE DIREZIONI;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA;
A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA VEIENTANA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DAL RACCORDO FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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