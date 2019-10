Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER PRATICA DI MARE NELLE DUE DIREZIONI;

UN ALTRO INCIDENTE CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA, CON INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;

E TRA POCO ALLO STADIO OLIMPICO VA IN SCENA L’EUROPA LEAGUE CON L’INCONTRO LAZIO – RENNES: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

