Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2020 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
A NETTUNO OGGI E DOMANI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA PORTO NERONIANO, TRA VIA PADRE LOMBARDI E PIAZZA PIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO
A MENTANA PER LO SVOLGIMENTO DI UN EVENTO RELIGIOSO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA SAN NICOLA E VIA SAN NICOLA DALLE ORE 9 E FINO ALLE ORE 14.00
A SUBIACO PER LAVORI AD UN FABBRICATO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA IN VIA CAVALLINI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA FRATELLI COSMATI IN FASCIA ORARIA 7 – 18 DAL 5 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE
DAL 5 OTTOBRE AL VIA LA VIABILITA’ SPERIMENTALE A COLLEFERRO, SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA, DA VIA CONSOLARE LATINA A VIA CARPINETANA EST, ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI CON MASSA SUPERIORE AI 35 QT
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