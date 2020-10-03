Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2020 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO VIA DI VERMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DI FONTANA CANDIDA SI RALLENTA TRA VIA BOCCADIFALCO E VIA RAFFADALI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA STATALE CASILINA A VALMONTONE TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA PACE NEI DUE SENSI DI MARCIA
AD APRILIA SI RALLENTA IN VIA CARROCIETO TRA VIA TORRE DEL PADIGLIONE E VIA CARANO NELLE DUE DIEZIONI
A NETTUNO OGGI E DOMANI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA PORTO NERONIANO, TRA VIA PADRE LOMBARDI E PIAZZA PIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO
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