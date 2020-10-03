Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2020 ore 08:30

di - 03 Ottobre 2020 - 8:30

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    VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2020 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PERCORRENDO VIA DI VERMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA DI FONTANA CANDIDA SI RALLENTA TRA VIA BOCCADIFALCO E VIA RAFFADALI NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA STATALE CASILINA A VALMONTONE TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA PACE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    AD APRILIA SI RALLENTA IN VIA CARROCIETO TRA VIA TORRE DEL PADIGLIONE E VIA CARANO NELLE DUE DIEZIONI
    A NETTUNO OGGI E DOMANI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA PORTO NERONIANO, TRA VIA PADRE LOMBARDI E PIAZZA PIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO
    Servizio fornito da Astral

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