Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2020 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SNESI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI RALLENTA A SANTA LUCIA TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA BASILICATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI STA IN CODA SULLA STATALE TIBURTINA A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’ AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DI VIA TRIONFALE NELLE DUE DIREZIONI
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