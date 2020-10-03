Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA MENTANA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI STA IN COSA SULLA STATALE TIBURTINA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE RALLENTAMENTI IN VIA DI VERMICINO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA DELLA SELVOTTA NELLE DUE DIREZIONI
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