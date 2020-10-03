Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2020 ore 10:30

di - 03 Ottobre 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PERCORRENDO VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA MENTANA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SI STA IN COSA SULLA STATALE TIBURTINA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    INFINE RALLENTAMENTI IN VIA DI VERMICINO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA DELLA SELVOTTA NELLE DUE DIREZIONI
    Servizio fornito da Astral

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