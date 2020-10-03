Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA
SULLA STATALE SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA POVINCIALE PALOMBARESE RALLENTAMENTI TRA VIA SI SANTA LUCIA E VIA BASILICATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA TRA TIVOLI TERME E VILLALBA E PIU AVANTI TRA VILLANOVA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral