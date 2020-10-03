Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2020 ore 11:30

di - 03 Ottobre 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA
    SULLA STATALE SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA POVINCIALE PALOMBARESE RALLENTAMENTI TRA VIA SI SANTA LUCIA E VIA BASILICATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA TRA TIVOLI TERME E VILLALBA E PIU AVANTI TRA VILLANOVA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
    IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
    MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
    Servizio fornito da Astral

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