Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2021 ore 07:30

IN APERTURA LA A1 ROMA-NAPOLI, SEGNALATO UN INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI; AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SOLO SULLA TERZA CORSIA. ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI.

QUESTA MATTINA TORNA L’APPUNTAMENTO SPORTIVO CON L’ “APPIA RUN”. IL PERCORSO PARTIRÀ DA VIALE DELLE TERME DI CARACALLA PER ARRIVARE FINO A VIALE BACCELLI. PREVISTE TEMPORANEE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE DI BUS. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

NEL COMUNE DI ROMA, IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA SCOLASTICA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE “LINEE S” È SOSPESO NELLE GIORNATE DEL 4 E 5 OTTOBRE. RIPRENDERÀ REGOLARMENTE DA MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE.

