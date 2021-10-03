Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2021 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA CASSIA VEIENTANA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DELLA GIUSTIANIANA E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO.
IN VIA DELLA VILLA DI LIVIA, PER INCIDENTE, CODE ALTEZZA MONTEBELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ED È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI
Servizio fornito da Astral