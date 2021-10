Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2021 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2021 ORE 17.20 FT

INZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, FORTI DISAGI PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 589, TRA COLLEFERRO E VALMONTE, NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE TRE AUTOVETTURE.

AL MOMENTO CI SONO 7 KM DI CODE CON TENDENZA IN AUMENTO. SI CONSIGLIA, A COLORO CHE VIAGGIANO VERSO NORD, DI USCIRE AD ANAGNI E RIENTRARE A VALMONTONE DOPO AVER PERCORSO LA STRADA STATALE 6 CASILINA.

PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA APPIA E CASILINA. CODE INVECE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA PER VIABILITA’ ESTERNA NON RICEVENTE. SULLA FLAMINIA INFATTI TROVIAMO CODE TRA PRIMA PORTA E GROTTAROSSA IN ENTRATA VERSO IL CENTRO.

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO

NEL COMUNE DI ROMA, IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA SCOLASTICA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE “LINEE S” È SOSPESO NELLE GIORNATE DEL 4 E 5 OTTOBRE. RIPRENDERÀ REGOLARMENTE DA MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE.

