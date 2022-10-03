Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2022 ore 12:30

di - 03 Ottobre 2022 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2022 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI
    BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO REGOLARE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE
    PERMANGONO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER CAMPAGNANO DI ROMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    SEMPRE PER LAVORI, ANCORA CODE SULLA VIA PONTINA, TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO SIA VERSO ROMA SIA VERSO LATINA, IN PROSSIMITA’ DEI CANTIERI DOVE E’ ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DELLE CARREGGIATE
    PER TRAFFICO QUALCHE RALLENTAMENTO POI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE CASILINA E PRENESTINA
    DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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