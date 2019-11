Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 3 NOVEMBRE 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLA EPRNCIPALI STRADE DELLA REGONE.

RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO VALIDO DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE; PREVISTI DUNQUE SU TUTTO IL LAZIO TEMPORALI CON VENTI FORTI.

PROPRIO PER AVVERSE CONDIZIONI METEO, OGGI NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA VENTOTENE FORMIA DELLE ORE 16:00 DELLA SOCIETÀ LAZIOMAR.

RICORDIAMO INFINE IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI DALLE 9:00 ALLE 22:00 DI OGGI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

