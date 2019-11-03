Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 3 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MENTEERSI REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO VALIDO DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE; PREVISTI DUNQUE SU TUTTO IL LAZIO TEMPORALI CON VENTI FORTI.
PROPRIO PER AVVERSE CONDIZIONI METEO, LA CORSA PONZA FORMIA DLELE ORE 16:00 DI OGGI SARÀ ANTICIPATA ALLE 14.
INFINE PER ALLAGAMENTO CHIUSA LA SP128 TAVERNA 50 DAL KM 0 AL KM 5, SIAMO TRA LE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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