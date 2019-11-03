Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 3 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A CAUSA DI UN INCIDENTE ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA TERRACINA-PROSSEDI TRA PRIVERNO E IL BIVIO PER LA VIA APPIA DIREZIONE TERRACINA.
PER IL RESTO IL TRAFFICO CONTINUA A MENTEERSI REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO VALIDO DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE; PREVISTI DUNQUE SU TUTTO IL LAZIO TEMPORALI CON VENTI FORTI.
PROPRIO PER AVVERSE CONDIZIONI METEO, LA CORSA PONZA FORMIA DELLE ORE 16:00 DI OGGI SARÀ ANTICIPATA ALLE 14.
INFINE A CAUSA DI UNA FRANA CHIUSA AL TRAFFICO LA SP76 DEI SANTI IN PROSSIMTÀ DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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