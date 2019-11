Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 3 NOVEMBRE 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA L’A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENTO AL KM 675 CI SONO CODE TRA CAIANELLO E CASSINO VERSO ROMA.

PER IL RESTO IL TRAFFICO CONTINUA A MENTEERSI REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO VALIDO DA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE; PREVISTI DUNQUE SU TUTTO IL LAZIO TEMPORALI CON VENTI FORTI.

PROPRIO PER AVVERSE CONDIZIONI METEO, LA CORSA DELLE 16:00 PONZA FORMIA DELLA SOCIETÀ LAZIOMAR SARÀ ANTICIPATA ALLE 14.

INFINE A CAUSA DI UNA FRANA CHIUSA AL TRAFFICO LA SP76 DEI SANTI IN PROSSIMTÀ DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

