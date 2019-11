Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 3 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI

IN APERTURA L’A1 ROMA NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E CEPRANO VERSO ROMA; PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA FROSINONE E FERENTINO.

PER IL RESTO IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO. A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO DI ALLERTA METEO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, VALIDO PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI; SONO, INFATTI, PREVISTI SULL’INTERA REGIONE TEMPORALI CON VENTI FORTI.

IN PROVINCIA DI FROSINONE, ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO LA SP76 DEI SANTI IN PROSSIMITÀ DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO A SEGUITO DI UNA FRANA.

INFINE, TRASPORTO FERROVIARIO

SONO TERMINATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO E RIFACIMENTO DEL PONTE TRE DENARI; PERTANTO, SULLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE.

