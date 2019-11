Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 3 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DALL’A1 FIRENZE-ROMA, SI PROCEDE A RILENTO TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE ROMA.

RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO ROMA-NAPOLI, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E CEPRANO VERSO LA CAPITALE; PROSEGUENDO, CODE TRA FROSINONE E FERENTINO.

PASSIAMO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, SI STA IN CODA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

IN PROVINCIA DI FROSINONE, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI IN PROSSIMITÀ DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO A CAUSA DI UNA FRANA. AL MOMENTO SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL SPA.

INFINE, TRASPORTO FERROVIARIO

SONO TERMINATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO E RIFACIMENTO DEL PONTE TRE DENARI; PERTANTO, SULLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE.

