Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 17:30

GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1

NEL TRATTO FIRENZE ROMA CI SONO, INFATTI, CODE A TRATTI TRA ORVIETO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA, MENTRE NEL TRATTO ROMA-NAPOLI ABBIAMO CODE A PARTIRE DA SAN VITTORE E FINO A VALMONTONE, SEMPRE VERSO LA CAPITALE.

CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI STA IN CODA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

ANDIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA SALARIA E NOMENTANA, IN ESTERNA INVECE CI SONO CODE TRA APPIA E TUSCOLANA.

SULLA A24 ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO TRA VICOVARO-MANDELA E TIVOLI VERSO ROMA.

IN PROVINCIA DI FROSINONE, RIAPERTA LA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI IN PROSSIMITÀ DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, PRECEDENTEMENTE CHIUSA, LO RICORDIAMO, A SEGUITO DI UNA FRANA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

LINEA TRAM 8 MOMENTANEAMENTE INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TRASTEVERE-CASALETTO PER UN PROBLEMA TECNICO NEI PRESSI DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE; MENTRE SULLA LINEA TRAM 3 LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA TRA PIRAMIDE E PORTA MAGGIORE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRAM IN VIALE DEL PARCO DEL CELIO.

INFINE, TRASPORTO MARITTIMO

PER CONDIZIONI METEO AVVERSE, OGGI LA CORSA DELLE 17:30 FORMIA-PONZA DELLA SOCIETÀ LAZIOMAR NON VERRÀ EFFETTUATA.

