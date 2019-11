Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 3 NOVEMBRE 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI

SULLA A1 ROMA-NAPOLI CI SONO CODE TRA SAN VITTORE E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 599+000 TRA ANAGNI E COLLEFERRO, AL MOMENTO SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO.

RESTANDO SULLA A1, NEL TRATTO FIRENZE ROMA TROVIAMO ANCORA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ORVIETO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO LA CAPITALE.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E APPIA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

SULLA A24 ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA VICOVARO-MANDELA E TIVOLI VERSO ROMA. RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.

SITUAZIONE COMPLICATA SULLA CASSIA VEIENTANA, A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO, INFATTI, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LE RUGHE E FORMELLO VERSO ROMA.

E SEMPRE PER LA CADUTA DI ALBERI È STATA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA PROVINCIALE 1 CIMINA ALL’ALTEZZA DEL KM 32+000.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

LINEA TRAM 8 MOMENTANEAMENTE INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TRASTEVERE-CASALETTO PER UN PROBLEMA TECNICO NEI PRESSI DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE; MENTRE SULLA LINEA TRAM 3 LA CIRCOLAZIONE È FORTEMENTE RALLENTATA TRA PIRAMIDE E PORTA MAGGIORE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRAM IN VIALE DI PARCO DEL CELIO.

