Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 3 NOVEMBRE 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI CI SONO CODE TRA SAN VITTORE E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 599+000 TRA ANAGNI E COLLEFERRO, AL MOMENTO SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO.
RESTANDO SULLA A1, NEL TRATTO FIRENZE ROMA TROVIAMO ANCORA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ORVIETO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO LA CAPITALE.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E APPIA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
SULLA A24 ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA VICOVARO-MANDELA E TIVOLI VERSO ROMA. RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.
SITUAZIONE COMPLICATA SULLA CASSIA VEIENTANA, A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO, INFATTI, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LE RUGHE E FORMELLO VERSO ROMA.
E SEMPRE PER LA CADUTA DI ALBERI È STATA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA PROVINCIALE 1 CIMINA ALL’ALTEZZA DEL KM 32+000.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
LINEA TRAM 8 MOMENTANEAMENTE INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TRASTEVERE-CASALETTO PER UN PROBLEMA TECNICO NEI PRESSI DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE; MENTRE SULLA LINEA TRAM 3 LA CIRCOLAZIONE È FORTEMENTE RALLENTATA TRA PIRAMIDE E PORTA MAGGIORE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRAM IN VIALE DI PARCO DEL CELIO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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