Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 19:00

IN APERTURA LA A1 ROMA-NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE ROMA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA FROSINONE E ANAGNI.

RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE ROMA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ORVIETO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD SEMPRE VERSO LA CAPITALE.

E PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI STA IN CODA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

SUL RACCORDO, A CAUSA DEL MALTEMPO, ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA SALARIA E NOMENTANA E PIÙ AVANTI TRA APPIA E PISANA.

SULLA A24 ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA VICOVARO-MANDELA E TIVOLI VERSO ROMA. RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA.

SITUAZIONE COMPLICATA SULLA CASSIA VEIENTANA, A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO, INFATTI, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DI ROMA.

E SEMPRE PER LA CADUTA DI ALBERI È STATA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA PROVINCIALE 1 CIMINA ALL’ALTEZZA DEL KM 32+000; SULLA STESSA CIMINA, ALBERI IN CARREGGIATA ANCHE NEI PRESSI DEL KM 12+000 VERSO VITERBO, RACOMANDIAMO DUNQUE PRUDENZA.

INFINE, TRASPORTO PUBBLICO

SULLE LINEE TRAM 3 E 8 LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE.

