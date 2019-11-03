Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ 3 NOVEMBRE 2019 ORE 18:50 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA A1 ROMA-NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE ROMA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA FROSINONE E ANAGNI.
RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE ROMA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ORVIETO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD SEMPRE VERSO LA CAPITALE.
E PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI STA IN CODA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SUL RACCORDO, A CAUSA DEL MALTEMPO, ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA SALARIA E NOMENTANA E PIÙ AVANTI TRA APPIA E PISANA.
SULLA A24 ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA VICOVARO-MANDELA E TIVOLI VERSO ROMA. RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA.
SITUAZIONE COMPLICATA SULLA CASSIA VEIENTANA, A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO, INFATTI, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DI ROMA.
E SEMPRE PER LA CADUTA DI ALBERI È STATA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA PROVINCIALE 1 CIMINA ALL’ALTEZZA DEL KM 32+000; SULLA STESSA CIMINA, ALBERI IN CARREGGIATA ANCHE NEI PRESSI DEL KM 12+000 VERSO VITERBO, RACOMANDIAMO DUNQUE PRUDENZA.
INFINE, TRASPORTO PUBBLICO
SULLE LINEE TRAM 3 E 8 LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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