Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 3 NOVEMBRE 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA ANCORA LA A1 ROMA-NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO PERMANGONO CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE ROMA.
RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE-ROMA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ORVIETO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD SEMPRE VERSO LA CAPITALE.
PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER INCIDENTE TRA APPIA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA TIBURTINA E APPIA.
PASSIAMO ALLA A24 ROMA TERAMO, RALLENTAMENTI TRA VICOVARO-MANDELA E LA BARRIERA DI ROMA EST VERSO ROMA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR.
SITUAZIONE COMPLICATA SULLA CASSIA VEIENTANA, PER LA CADUTA DI UN ALBERO, INFATTI, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LE RUGHE E FORMELLO IN DIREZIONE DI ROMA. DEVIAZIONI INDICATE SUL POSTO.
E SEMPRE PER LA CADUTA DI ALBERI È STATA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA PROVINCIALE 1 CIMINA ALL’ALTEZZA DEL KM 32+000; SULLA STESSA CIMINA, ALBERI IN CARREGGIATA ANCHE IN PROSSIMITÀ DEL KM 12+000 VERSO VITERBO, RACCOMANDIAMO DUNQUE PRUDENZA ALLA GUIDA.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, CIRCOLAZIONE RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI PANTANO.
INFINE, TRASPORTO MARITTIMO
LA SOCIETÀ LAZIOMAR INFORMA CHE, A CAUSA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE, DOMANI 4 NOVEMBRE LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DELLE 5:30 E LA CORSA UNITÀ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE 7:45 NON VERRANNO EFFETTUATE.
PER OGGI DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral