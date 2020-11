Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE2020 ORE 20:20 SIMONE PAZZAGLIA

APRIAMO LA PONTINA DOVE PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

SCORREVOLE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN QUESTO MOMENTO

CONTINUA AD ESSERE RALLENTATA LA FL5 ROMA CIVITAVECCHIA PISA PER PROBLEMI SULLA LINEA, SI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI

DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI

IL 5 E IL 6 NOVEMBRE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SARA’ CHIUSO IL CASELLO DI ANAGNI-FIUGGI DELL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE ROMA.

SULLA PONTINA LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ANAS DAL KM 10+550 AL KM 109+200 IN VARI TRATTI CON CHIUSURE TEMPORANEE TRA ROMA E TERRACINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI FINO AL 31 DICEMBRE

RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL MOMENTO RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNA FRANA ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI PICINISCO.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI OSSERVANDO LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 24 ALLE ORE 5. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE NUOVE NORME DELLA REGIONE LAZIO POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.

