Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2020 ore 09:45

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA TUSCOLANA E PRENESTINA PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 35+500,AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA PRIMA CORSIA DI MARCIA

MENTRE IN INTERNA PRESTARE ATTENZIONE AL KM 58,DOVE E’ ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI,AL MOMENTO SI TRANSITA SU CORSIA DI SORPASSO E CENTRALE. SIAMO ALL’ALTEZZA DI VIA OSTIENSE ,CODE A PARTIRE DA VIA PONTINA

SULLA ROMA FIUMICINO, INCOLONNAMENTI TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO ANCHE A CAUSA DI LAVORI

SU VIA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE E A SEGUIRE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA TRA LA ISOLA FARNESE E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI OSSERVANDO LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INDOSSANDO SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO. COMBATTIAMO IL COVID 19, AGIAMO RESPONSABILMENTE.

