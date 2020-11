Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 3 NOVEMBRE 2020 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

SULLA STATALE PONTINA LUNGHE CODE AD APRILIA TRA VIA NETTUNENSE E VIA VALLELATA IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA VELLETRI SULLA VIA DEI LAGHI NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

MENTRE SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE A SANTA LUCIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA BASILICATA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA FLAMINIA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI

IN CHIUSURA VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO.

INVITIAMO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO

COMBATTIAMO IL COVID 19, AGIAMO RESPONSABILMENTE

Servizio fornito da Astral