Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2020 ore 20:30

di - 03 Novembre 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 3 NOVEMBRE 2020 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    PERCORRENDO VIA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA PRIMA PORTA IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO
    AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SELCIATELLA TRA VIA CARANO E LA PONTINA IN DIREZIONE GENIO CIVILE
    SULLA VIA DEI LAGHI A VELLETRI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DI COLLE PETRONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE RALLENTAMENTI A SANTALUCIA, ALL’ALTEZZA DI VIA MOLISE NELLE DUE DIREZIONI
    IN CHIUSURA VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO.
    INVITIAMO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO
    COMBATTIAMO IL COVID 19, AGIAMO RESPONSABILMENTE
    Servizio fornito da Astral

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