Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 3 NOVEMBRE 2021 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI

BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A12 ROMA TARQUINIA, PER UN INCIDENTE TRA DUE MEZZI PESANTI, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER L’AURELIA E CIVITAVECCHIA NORD IN DIREZIONE DI ROMA.

ANDIAMO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE; IN INTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E A24 ROMA TERAMO.

E A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO.

ANCORA FILE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA.

INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA VERSO LATINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA.

ED È TUTTO DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIÙ TARDI

Servizio fornito da Astral