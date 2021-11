Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 3 NOVEMBRE 2021 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI

SULLA A12 ROMA TARQUINIA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER L’AURELIA E CIVITAVECCHIA NORD VERSO ROMA, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA DUE MEZZI PESANTI; AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO.

INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL KM 2+300, CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE; COINVOLTE DUE VETTURE TRA CORSIA DI MARCIA E CORSIA DI SORPASSO, SI RACCOMANDA DUNQUE DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.

ANCORA FILE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA.

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO

CAUSA MALTEMPO, PER LA GIORNATA DI DOMANI 4 NOVEMBRE CANCELLATE LE CORSE VELOCI PONZA-FORMIA DELLE ORE 5:30 E VENTOTENE-FORMIA DELLE 6:45 DELLA COMPAGNIA LAZIOMAR.

E CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ. BUS ATTIVI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 13 ALLE 16 E IL SABATO DALLE 7 ALLE 10, MENTRE PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DI STUDENTI E LAVORATORI, LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO DI SERVIZIO DALLE 13:00 ALLE 19:00.

