Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA

IN ESTERNA RALLENTAMENTI, TRA PRENESTINA E NOMENTANA

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CODE SULLA NOMENTANA BIS E NOMENTANA

NELL’ORDINE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE

E DA TOR LUPARA AL RACCORDO,

CON RIPERCUSSIONI SULLA PALOMBARESE, CODE A PARTIRE DA VIA MARCO SIMONE, IN DIREZONE NOMENTANA/CENTRO

ALTRA CODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE ROMA

CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO E PIU’ AVANTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO

PRIME CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMABA DI NERONE, VERSO IL CENTRO

SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULL’AURELIA DA VIA SPEZI E FINO ALL’INTERSEZIONE CON L’AURELIA ANTICA, VERSO IL CENTRO

SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA

SU VIA DI CASTEL DI LEVA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DARWIN, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

LA STAZIONE REPUBBLICA E’ CHIUSA PER I DANNI CAUSAT DAL MALTEMPO, GLI

INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANAVITERBO, SOPPRESSI I TRENI

DELLE ORE 08.45 DA MONTEBELLO PER FLAMINIO

