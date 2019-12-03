Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA
IN ESTERNA RALLENTAMENTI, TRA PRENESTINA E NOMENTANA
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CODE SULLA NOMENTANA BIS E NOMENTANA
NELL’ORDINE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE
E DA TOR LUPARA AL RACCORDO,
CON RIPERCUSSIONI SULLA PALOMBARESE, CODE A PARTIRE DA VIA MARCO SIMONE, IN DIREZONE NOMENTANA/CENTRO
ALTRA CODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO E PIU’ AVANTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO
PRIME CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMABA DI NERONE, VERSO IL CENTRO
SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULL’AURELIA DA VIA SPEZI E FINO ALL’INTERSEZIONE CON L’AURELIA ANTICA, VERSO IL CENTRO
SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA
SU VIA DI CASTEL DI LEVA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DARWIN, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LA STAZIONE REPUBBLICA E’ CHIUSA PER I DANNI CAUSAT DAL MALTEMPO, GLI
INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANAVITERBO, SOPPRESSI I TRENI
DELLE ORE 08.45 DA MONTEBELLO PER FLAMINIO
E DELLE ORE 13.40 DA FLAMINIO PER MONTEBELLO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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