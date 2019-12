Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

IN APERTURA LA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO

ORA IL TRAFFICO

SOSTENUTO IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN INTERNA

A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA-NAPOLI SINO ALL’USCITA LAURENTINA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA

IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E A SEGUIRE TRA LE USCITE TRIONFALE, CASAL DEL MARMO E AURELIA, POI DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’USCITA OSTIENSE VIA DEL MARE

ANCORA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DAL BIVIO PER LA ROMA-L’QUILA ALL’USCITA BUFALOTTA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LUNGHE CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CODE SULLA NOMENTANA BIS E NOMENTANA

NELL’ORDINE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE

E DA TOR LUPARA AL RACCORDO,

CON RIPERCUSSIONI SULLA PALOMBARESE, CODE A PARTIRE DA VIA MARCO SIMONE, IN DIREZONE NOMENTANA/CENTRO

INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER SACROFANO E POI DA LABARO-PRIMA PORTA FINO A CORSO FRANCIA, VERSO IL CENTRO

CODE SULL’AURELIA DA VIA SPEZI E FINO ALL’INTERSEZIONE CON L’AURELIA ANTICA, VERSO IL CENTRO

SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA

SU VIA DI CASTEL DI LEVA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DARWIN, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CONTESTUALMENTE, FORTI RALLENTAMENTI PER LA LINEA 074, S

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

LA STAZIONE REPUBBLICA E’ CHIUSA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO, GLI

UTENTI POSSONO UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DI TERMINI E SPAGNA

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, E’ RALLENTATA DA IERI, RICORDIAMO PER UNO SMOTTAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA TRA CEPRANO E CECCANO

CAUSATA DAL MALTEMPO, RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE, SULLA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

DELLE ORE 08.45 DA MONTEBELLO PER FLAMINIO

E DELLE ORE 13.40 DA FLAMINIO PER MONTEBELLO

SONO CANCELLATI

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO0

Servizio fornito da Astral