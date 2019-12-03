Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IN APERTURA LA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO
ORA IL TRAFFICO
SOSTENUTO IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN INTERNA
A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA-NAPOLI SINO ALL’USCITA LAURENTINA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA
IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E A SEGUIRE TRA LE USCITE TRIONFALE, CASAL DEL MARMO E AURELIA, POI DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’USCITA OSTIENSE VIA DEL MARE
ANCORA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DAL BIVIO PER LA ROMA-L’QUILA ALL’USCITA BUFALOTTA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LUNGHE CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CODE SULLA NOMENTANA BIS E NOMENTANA
NELL’ORDINE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE
E DA TOR LUPARA AL RACCORDO,
CON RIPERCUSSIONI SULLA PALOMBARESE, CODE A PARTIRE DA VIA MARCO SIMONE, IN DIREZONE NOMENTANA/CENTRO
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER SACROFANO E POI DA LABARO-PRIMA PORTA FINO A CORSO FRANCIA, VERSO IL CENTRO
CODE SULL’AURELIA DA VIA SPEZI E FINO ALL’INTERSEZIONE CON L’AURELIA ANTICA, VERSO IL CENTRO
SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA
SU VIA DI CASTEL DI LEVA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DARWIN, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CONTESTUALMENTE, FORTI RALLENTAMENTI PER LA LINEA 074, S
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LA STAZIONE REPUBBLICA E’ CHIUSA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO, GLI
UTENTI POSSONO UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DI TERMINI E SPAGNA
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, E’ RALLENTATA DA IERI, RICORDIAMO PER UNO SMOTTAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA TRA CEPRANO E CECCANO
CAUSATA DAL MALTEMPO, RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE, SULLA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
DELLE ORE 08.45 DA MONTEBELLO PER FLAMINIO
E DELLE ORE 13.40 DA FLAMINIO PER MONTEBELLO
SONO CANCELLATI
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO0
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