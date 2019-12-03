Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IN APERTURA LA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO
TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN INTERNA
A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA-NAPOLI SINO ALL’USCITA APPIA, IN DIREZIONE QUINDI LAURENTINA
IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E A SEGUIRE TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E AURELIA, POI DA LA PISANA ALL’USCITA PONTINA
ANCORA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DAL BIVIO PER LA ROMA-L’AQUILA ALL’USCITA BUFALOTTA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
CODE A RALLENTAMENTI
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO E SULLA DIRAMAZIOEN ROMA SUD
RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
E DA TOR VERGATA ALL’IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE
INCIDENTE RISOLTO IN VIA CASTEL DI LEVA
ALL’ALTEZZA DI VIA DARWIN LA CIRCOLAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITA’
SULLA PONTINA CODE E RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DEI RUTILI A VIA LAURENTINA E PIU’ AVANTI CODE DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO
CODE SULL’AURELIA E SULLA CASSIA NELL’ORDINE
DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI, VERSO IL CENTRO
E TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LA STAZIONE REPUBBLICA E’ CHIUSA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO, GLI
UTENTI POSSONO UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DI TERMINI E SPAGNA
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
ALTA VELOCITA’ RALLENTATA PER INDEBITA PRESENZA DI PERSONE SUI BINARI ALL’ALTEZZA DI CIVITELLA AGLIANA, SEGNALATI RITARDI DI 15 MINUTI
MENTRE LA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, E’ RALLENTATA DA IERI, RICORDIAMO PER UNO SMOTTAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA TRA CEPRANO E CECCANO CAUSATO DAL MALTEMPO
STIMATI RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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