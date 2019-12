Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

IN APERTURA LA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO

TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN INTERNA

A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA-NAPOLI SINO ALL’USCITA APPIA, IN DIREZIONE QUINDI LAURENTINA

IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E A SEGUIRE TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E AURELIA, POI DA LA PISANA ALL’USCITA PONTINA

ANCORA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DAL BIVIO PER LA ROMA-L’AQUILA ALL’USCITA BUFALOTTA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

CODE A RALLENTAMENTI

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO E SULLA DIRAMAZIOEN ROMA SUD

RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST

E DA TOR VERGATA ALL’IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE

INCIDENTE RISOLTO IN VIA CASTEL DI LEVA

ALL’ALTEZZA DI VIA DARWIN LA CIRCOLAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITA’

SULLA PONTINA CODE E RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DEI RUTILI A VIA LAURENTINA E PIU’ AVANTI CODE DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO

CODE SULL’AURELIA E SULLA CASSIA NELL’ORDINE

DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI, VERSO IL CENTRO

E TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

LA STAZIONE REPUBBLICA E’ CHIUSA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO, GLI

UTENTI POSSONO UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DI TERMINI E SPAGNA

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO

ALTA VELOCITA’ RALLENTATA PER INDEBITA PRESENZA DI PERSONE SUI BINARI ALL’ALTEZZA DI CIVITELLA AGLIANA, SEGNALATI RITARDI DI 15 MINUTI

MENTRE LA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, E’ RALLENTATA DA IERI, RICORDIAMO PER UNO SMOTTAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA TRA CEPRANO E CECCANO CAUSATO DAL MALTEMPO

STIMATI RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

