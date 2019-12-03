Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PRUDENZA PER LA NEBBIA
SULLA ROMA-TERAMO TRA ROMA EST E CASTEL MADAMA LA VISIBITA’ E’ RIDOTTA A 70 METRI
NEBBIA ANCHE IN A1 MILANO-NAPOLI
TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO
LA VISIBILITA’ E’ 100 METRI
NELLA NEBBIA, LA COSA PIÙ IMPORTANTE È VEDERE ED ESSERE VISTI.
ANCHE DI GIORNO, ACCENDETE GLI ANABBAGLIANTI E I FENDINEBBIA.
GLI ABBAGLIANTI NON AIUTANO A VEDERE MA CI RENDONO PIÙ VISIBILI
ACCENDETE LE LUCI POSTERIORI ANTINEBBIA.
ORA LA VIABILITA’
SULLA ROMA-TERAMO, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CARSOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LE USCITE FLAMINIA E IL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA E TRA PRENESTINA E BUFALOTTA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO E SULLA DIRAMAZIOEN ROMA SUD
RISPETTIVAMENTE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
E DA TOR VERGATA ALL’IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO IL CENTRO
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO
CODE SULL’AURELIA E SULLA CASSIA NELL’ORDINE
DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI, VERSO IL CENTRO
E TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LA STAZIONE REPUBBLICA E’ CHIUSA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO
INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO
L’ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA, E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE
MENTRE LA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE E’ RALLENTATA PER INDEBITA PRESENZA DI PERSONE ALL’ALTEZZA DI AGLIANO TERME, RITARDI DI 30 MINUTI
RIMANE RALLENTATA LA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, CON RITARDI DI 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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