Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 09:15

PRUDENZA PER LA NEBBIA

SULLA ROMA-TERAMO TRA ROMA EST E CASTEL MADAMA LA VISIBITA’ E’ RIDOTTA A 70 METRI

NEBBIA ANCHE IN A1 MILANO-NAPOLI

TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO

LA VISIBILITA’ E’ 100 METRI

NELLA NEBBIA, LA COSA PIÙ IMPORTANTE È VEDERE ED ESSERE VISTI.

ANCHE DI GIORNO, ACCENDETE GLI ANABBAGLIANTI E I FENDINEBBIA.

GLI ABBAGLIANTI NON AIUTANO A VEDERE MA CI RENDONO PIÙ VISIBILI

ACCENDETE LE LUCI POSTERIORI ANTINEBBIA.

ORA LA VIABILITA’

SULLA ROMA-TERAMO, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CARSOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LE USCITE FLAMINIA E IL BIVIO PER LA ROMA-TERAMO, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA E TRA PRENESTINA E BUFALOTTA

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO E SULLA DIRAMAZIOEN ROMA SUD

RISPETTIVAMENTE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST

E DA TOR VERGATA ALL’IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO IL CENTRO

SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO

CODE SULL’AURELIA E SULLA CASSIA NELL’ORDINE

DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI, VERSO IL CENTRO

E TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

LA STAZIONE REPUBBLICA E’ CHIUSA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO

INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO

L’ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA, E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE

MENTRE LA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE E’ RALLENTATA PER INDEBITA PRESENZA DI PERSONE ALL’ALTEZZA DI AGLIANO TERME, RITARDI DI 30 MINUTI

RIMANE RALLENTATA LA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, CON RITARDI DI 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

